Tiago Esgaio emprestado pelo Sporting de Braga ao Arouca até ao final da época

“O projeto do Arouca convenceu-me e estou feliz por chegar aqui. A partir de hoje sou mais um a ajudar este clube a alcançar as suas ambições. Quero ajudar a equipa a fazer uma época tranquila, entrando para ganhar a cada jogo, segurando a permanência o mais cedo possível”, afirmou o atleta, em declarações às redes sociais do emblema.



Aos 26 anos, o defesa foi contratado esta temporada pelo Sporting de Braga à Belenenses SAD, com mais de 50 jogos oficiais no principal escalão português na bagagem, e chega agora a Arouca para reforçar a defesa.



Tiago Esgaio torna-se assim no sétimo reforço para a formação de Armando Evangelista após as chegadas de Eugeni, Leandro Silva, Or Dasa, Antony, Tiago Araújo e Odday Dabbagh.



Depois de três jogos oficiais sem marcar, o Arouca venceu o Famalicão por 2-1, na sexta-feira, e conquistou os primeiros pontos no campeonato, ocupando o 14.º lugar da tabela, e no sábado desloca-se ao terreno do FC Porto.