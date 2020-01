Tiago Fernandes abandona o comando do Estoril Praia

Numa nota publicada no seu site oficial na Internet, o `clube da Linha` sublinhou a obtenção de um acordo para a revogação do vínculo com o treinador, de 38 anos, que tinha assumido a orientação da formação estorilista no início da presente época, depois de passagens por Desportivo de Chaves e Sporting.

O Estoril Praia desejou ainda "as maiores felicidades pessoais e profissionais" ao agora ex-técnico.

As quatro derrotas seguidas do Estoril na II Liga afastaram o clube dos dois lugares, que garantem a promoção ao primeiro escalão. Os `canarinhos` somam apenas 22 pontos, já a 10 do segundo, o Nacional e a 11 do líder Farense. Tiago Fernandes comandou a equipa em 18 jogos e alcançou somente oito triunfos.

Por sua vez, Pedro Duarte destacou-se no comando da formação sub-23, que ocupa atualmente o quarto lugar da Liga Revelação de futebol, com 39 pontos, apenas atrás de Benfica (45), Sporting (45) e Rio Ave (42).