Tiago Fernandes escolhido como novo treinador do Leixões

O jovem treinador, de 38 anos, ainda não foi oficializado pelo Leixões como sucessor de Manuel Cajuda, algo que acontecerá em breve, mas já está a preparar nova época com os responsáveis da SAD, nomeadamente na reformulação do plantel para a temporada de 2020/21.



Tiago Fernandes estava sem clube depois de ter saído a meio da época do Estoril-Praia, também da II Liga, mas conta no currículo como treinador principal com passagens por Desportivo de Chaves, pelas formações de sub-23 e sub-19 do Sporting, e ainda com uma passagem de três jogos como técnico interino da equipa principal dos ‘leões'.



Neste novo desafio da carreira, Tiago Fernandes trabalhará também com João Eusébio, experiente treinador, de 58 anos, natural de Vila do Conde, que vai assumir o comando da formação sub-23 do Leixões.



O emblema matosinhense ocupava a nona posição da II Liga, com 33 pontos, quando o campeonato foi dado como terminado, devido à pandemia de covid-19.