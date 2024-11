Tiago Margarido quer Nacional com "ADN alvinegro" para bater Santa Clara

"Temos que ser Nacional na verdadeira assunção da palavra e expor durante os 90 minutos o ADN alvinegro, que é uma equipa que vai dominar o jogo, procurar atacar com objetividade, ser intensa, com e sem bola, e muito aguerrida quando tiver que recuperar", disse aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão, no Estádio da Madeira.



Separados por 13 pontos na tabela classificativa, com vantagem para os açorianos, Tiago Margarido justifica essa diferença pelo facto de o conjunto orientado por Vasco Matos ter "conseguido manter a maioria do seu plantel", em virtude de possuir um "projeto de estabilidade e de continuidade".



"Temos um processo de reformulação, que é o caso do Nacional, portanto, penso que, neste momento, essa discrepância pontual se deve a isso. Logicamente, o Santa Clara tem qualidade e possui um excelente treinador, mas, a meu ver, a diferença prende-se por aí", salientou.



Com apenas uma vitória no campeonato, conseguida na receção ao Farense (2-0), o técnico, de 35 anos, não tem medo de "assumir o favoritismo", apelando ao apoio dos sócios e adeptos na partida que encerra a 10.ª jornada.



"Felizmente, tenho a sorte de representar um clube que tem uma massa adepta bastante inteligente, que percebe a influência que tem no jogo e que tem acrescentado muito à equipa com esse apoio exterior", notou.



Ambas as equipas jogaram a meio da semana para a Taça da Liga, com o conjunto madeirense a perder na deslocação ao terreno do Sporting (3-1), enquanto o Santa Clara acabou derrotado na visita ao Benfica (3-0), mas Tiago Margarido não acredita que isso tenha influência no duelo entre insulares.



"Tivemos mais do que tempo para fazer a recuperação total dos atletas, visto que o interregno entre um jogo e outro foi de quatro dias, e isso permite-nos ter os jogadores recuperados, além de fazer a utilização deles no jogo. Foi importante [jogar no Estádio José Alvalade], também porque tivemos um contexto que ainda não tínhamos apanhado, que é jogar fora de casa contra um grande, e isso faz com que a equipa evolua", concluiu.



Entregues ao departamento clínico, o médio Miguel Baeza e o avançado Dyego Sousa são as únicas baixas para este encontro.



O Nacional, 17.º e penúltimo classificado, com cinco pontos, defronta o Santa Clara, que ocupa o quarto lugar, com 18, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio da Madeira, em jogo com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.