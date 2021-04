Tiago Pinto é o novo treinador da equipa feminina do Famalicão

O treinador terá a seu lado os restantes elementos que fazem parte da sua estrutura técnica que tem servido o clube.



Tiago Pinto, ex-atleta do clube, tem estado nos escalões de formação do clube e assume agora o comando da equipa feminina que disputa a fase de apuramento para campeão do campeonato.



No domingo, o Famalicão defronta o Benfica em jogo da jornada 11 da fase de apuramento de campeão, com as duas equipas separadas por apenas dois pontos. O Famalicão tem 22 e é terceiro da classificação, enquanto o Benfica, no segundo lugar, soma 24 pontos, embora com menos um jogo que disputará esta quarta-feira frente ao SC Braga.