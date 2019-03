Tiago Silva acredita que o Feirense pode vencer o FC Porto

Comentários 08 Mar, 2019, 15:28 | Futebol Nacional

O jogador considerou que o plantel do lanterna-vermelha está motivado para superar o segundo classificado do campeonato, assinalando que o Feirense quer regressar aos triunfos para manter vivo o objetivo da permanência no escalão principal.



"Vamos ter de ganhar o máximo de jogos possíveis e só no final do campeonato voltamos a fazer as contas e voltamos a olhar para a classificação. O FC Porto vem pressionado depois da derrota em casa com o Benfica, tendo perdido o primeiro lugar, e só um Feirense muito rigoroso e inteligente pode somar um resultado positivo", observou.



Tiago Silva gostaria de contar com o apoio dos adeptos, prometendo muita determinação frente aos dragões: "Prometemos lutar, como sempre fizemos, até ao último segundo para honrar o símbolo que temos ao peito. Com a nossa atitude, esperamos transmitir uma energia muito positiva para os adeptos, porque eles podem ser uma alavanca para conseguirmos o resultado positivo que tanto pretendemos".



"O clube e estes adeptos merecem e vão ter a prova de que tudo faremos para dignificar o nome do Feirense. Nunca nos faltará atitude, compromisso e dedicação", reforçou.