Tomás Tavares integrou treino da equipa principal do Benfica

Lusa Comentários 13 Ago, 2019, 20:04 / atualizado em 13 Ago, 2019, 20:06 | Futebol Nacional

No Caixa Futebol Campus, o lateral direito, de 18 anos, treinou pela primeira vez com os companheiros, depois de na véspera o clube ter anunciado a promoção do internacional português sub-19 ao plantel principal dos 'encarnados'.



Tomás Tavares, que representou Portugal no Europeu de sub-19, passou a integrar o plantel orientado por Bruno Lage, depois de em 2018/19 ter alternado entre os juniores, equipa B e de sub-23.



Além de Tavares, também João Ferreira esteve às ordens de Bruno Lage, após ter atuado pelo Benfica B no domingo, na partida diante do Estoril-Praia, da primeira jornada da II Liga.



De acordo com o boletim clínico disponibilizado pelas 'águias', os defesas Ebuehi e Conti contraíram ambos lesões na coxa direita e juntaram-se a David Tavares, Gedson e Gabriel na lista de indisponíveis.



Os campeões nacionais, que se estrearam na I Liga com uma goleada sobre o Paços de Ferreira (5-0), preparam agora o encontro da segunda jornada, diante do Belenenses SAD.



A partida está agendada para sábado, a partir das 19:00, no Estádio Nacional, em Oeiras.