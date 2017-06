Tondela arranca para a época 2017/18 a 29 de junho

Lusa 12 Jun, 2017, 15:09 | Futebol Nacional

Numa nota publicada no sítio oficial, o Tondela revela que o plantel regressa ao trabalho nos dias 29 e 30 deste mês, com a realização dos tradicionais exames médicos no Hospital da CUF Viseu, com quem tem parceria.

No dia 01 de julho, a partir das 09:00, os jogadores do plantel `auriverde` irão cumprir testes físicos em Vila Real, com a colaboração do Creativelab da Cidesd, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O primeiro treino da pré-temporada realiza-se a 03 de julho, no campo n.º2 do Estádio João Cardoso, em Tondela, com o treinador do clube beirão, Pepa, a orientar a primeira sessão de trabalho pelas 09:30.

De acordo com os `auriverdes`, as duas primeiras semanas de pré-época cumprir-se-ão "dentro de portas" e só depois os jogadores seguem para o estágio.

Mais uma vez, o estágio terá lugar no Centro de Estágios do Luso, entre os dias 19 e 26 de julho.