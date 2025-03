Tondela compromete liderança

Talocha, aos 25 minutos, colocou em vantagem a formação beirã, com o Torreense a empatar de grande penalidade, aos 50, por Balanta e Miro a fazer de imediato o 2-1 para os locais, aos 51, antes de Dany Jean selar o resultado final, aos 90.



O Tondela, que jogava pressionado pelo triunfo do Alverca sobre o Mafra (2-0), que à condição, deixava os ribatejanos no comando, entrou a ‘todo o gás’ e, logo aos dois minutos, na sequência de um livre, Talocha surgiu a finalizar ao segundo poste, mas a bola saiu por cima da barra, como no que ‘tiro’ que fez aos 13.



Mas, no terceiro remate que fez no jogo, Talocha marcou mesmo, aos 25 minutos, com uma finalização de primeira, sem defesa para Luca Paes.



Sem Tiago Fernandes no banco a orientar a equipa, devido a suspensão, o Torreense sentia muitas dificuldades para travar a dinâmica ofensiva dos comandados de Luís Pinto, mas, aos 26 minutos, na única aproximação perigosa no primeiro tempo à área beirã, Ethyan surgiu isolado e foi Bernardo a evitar o empate.



Aos 50 minutos, o Torreense chegou ao empate na marcação de uma grande penalidade apontada por Balanta, a castigar uma mão de Nuno Cunha na área do Tondela, mas, no minuto seguinte, a formação da casa voltou a colocar-se na frente do marcador, numa finalização de Miro, após jogada individual de Moudjatovic.



Aos 59 minutos, Miguel Fonseca apitou para a marca de grande penalidade, considerando que N’ Tamon Elie teria cortado a bola com o braço, mas, após revisão do lance pelo VAR, reverteu a decisão.



Leo Silva teve nos pés a possibilidade do empate, aos 83 minutos, mas Bernardo voltou a evitar o golo, com uma defesa com o pé. O guarda-redes do Tondela acabaria, porém, por seu batido aos 90, depois de um remate colocado de Dany Jean.



Com este resultado o Tondela continua líder da II Liga, mas agora reparte o topo com o Alverca, ambos com 42 pontos, e à espera do que possa fazer o Penafiel que tem 40, e joga domingo em Leiria. O Torreense tem 36 e está, à condição, no sétimo lugar.



Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela - Torreense, 2-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Talocha, 25 minutos.



1-1, Balanta, 50.



2-1, Miro, 51.



2-2, Dany Jean, 90.







Equipas:



- Tondela: Bernardo, Tiago Manso, João Afonso, Ricardo Alves, Talocha, Maviram, Bebeto, Nuno Cunha (Xavier, 83), Costinha (Hélder Tavares, 73), Moudjatovic (Pedro Maranhão, 67) e Miro (Roberto, 73).



(Suplentes: Gabriel Souza, Diego Tavares, Hélder Tavares, Xavier, Cascavel, João Cesco, Rodrigo Ramos, Pedro Maranhão e Roberto).



Treinador: Luís Pinto.



- Torreense: Lucas Pais, Agbor (Lomboto, 59), Né Lopes, N’Tamon Elie (Mathys, 77), Balanta (Rúben Pinto, 68), Leo Silva, Pozo (Dani Bolt, 59), Pité (Dvid Costa, 77), Javi Vasquez, Dany Jean e Ethyan.



(Suplentes: Thiago, Lomboto, Rúben Pinto, Aboubacar Ali, Dani Bolt, Andrea Dacourt, Vasco Oliveira, Mathys e David Costa)



Treinador: Tiago Fernandes.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dany Jean (17), Maviram (43) e Bebeto (80).



Assistência: 1.738 espetadores.