Tondela e B SAD protagonizam duelo de aflitos

Ambas as equipas contam apenas uma vitória e quatro derrotas nos últimos cinco encontros, mas a formação anfitriã vem de quatro desaires consecutivos, enquanto os azuis só perderam os derradeiros dois.



O aliciante da partida é a derrota dos rivais mais diretos na luta pela permanência, com o Arouca, 15.º e primeiro clube acima da "linha de água", derrotado pelo campeão Sporting (2-0), e o Moreirense, 17.º e penúltimo, pelo Marítimo (1-0).



Assim, os beirões, no 16.º lugar, com 20 pontos, em posição de "play off", podem ultrapassar os arouquenses em caso de vitória, enquanto o B SAD, último, com 15, começa a ficar sem tempo para começar a escalar posições.



Se os forasteiros já só jogam para a Liga, o Tondela chega a esta partida moralizado pela vitória por 3-0 na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, ante o secundário Mafra, colocando-se muito perto de uma primeira final.



A 25.ª ronda abriu sexta-feira com um 0-0 entre Gil Vicente e Estoril Praia e viu o líder FC Porto vencer em Paços de Ferreira (4-2), um dia depois de o Sporting, segundo, ter feito o mesmo com o Arouca (2-0).



Resultados da 25.ª jornada:



Gil Vicente – Estoril Praia, 0-0.



Boavista – Sporting de Braga, 1-1.



Portimonense – Benfica, 1-2.



Sporting – Arouca, 2-0.



Moreirense – Marítimo, 0-1.



Paços de Ferreira – FC Porto, 2-4.



Santa Clara – Vizela, 3-1.



Vitória de Guimarães – Famalicão, 2-1.