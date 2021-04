Tondela e Santa Clara – Jogo 200 na I Liga

- Tondela e Santa Clara parecem “siameses” vão ambos fazer o jogo 200 no escalão principal na próxima jornada.- Têm muito em comum… além de irem fazer o jogo 200, respetivamente!- É a sexta presença para cada uma das equipas na I Liga.- Ambas podem conseguir a melhor classificação de sempre neste campeonato.- As duas equipas estrearam-se… com o Sporting!

- Sexta participação… e todas consecutivas.





- Nunca desceu da I Liga para a II Liga.





- 199 jogos – 54 vitórias, 44 empates e 101 derrotas.





- 206 golos marcado.





- Melhor classificação de sempre – 11.º lugar (2017/18).

14 Agosto 2015 – Tondela-1 Sporting-2





- Primeiro golo de sempre no escalão principal foi marcado por Luís Alberto.





- Vítor Paneira era o treinador.

- Jogou esse jogo… E está atualmente no plantel… Jhon Murillo!





- Está no jogo 1 e no jogo 200!

- Sexta participação… a terceira consecutiva.





- 199 jogos – 56 vitórias, 56 empates e 87 derrotas.





- 219 golos marcado.





- Melhor classificação de sempre – 8.º lugar (2019/20).

20 Agosto 1999 – Santa Clara-2 Sporting-2





- Primeiro golo de sempre no escalão principal foi marcado por Gamboa (marcou os dois golos).





- Manuel Fernandes era o treinador.

- Santa Clara apenas com mais 2 vitórias na I Liga que o Tondela.- Já nos golos marcados… Santa Clara tem mais 13.- No "ranking" dos golos no escalão principal… neste jogo 200, ambos podem ultrapassar dois históricos, o Tondela pode passar o Elvas (211 golos marcados) e o Santa Clara passar o Tirsense (219 golos marcados).E 2 clubes que… não trocaram de treinador!!! (Nem nesta… nem na época passada)2019/20 – João Henriques e Natxo (de inicio ao fim)





2020/21 – Daniel Ramos e Pako (de inicio ao fim)



- Tondela–Benfica

- Santa Clara – Boavista



Voltam ambos a jogar em cas.