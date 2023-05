Tondela fecha época em casa com derrota

Luan Brito (58 minutos) foi o autor do único golo da partida, dando três pontos ao FC Porto B, que subiu ao quinto posto, com 48 pontos, enquanto o Tondela se mantém no 11.º lugar, com 40.O FC Porto B foi a primeira equipa a criar perigo junto da baliza, com João Mendes (05 minutos) a picar a bola, que saiu ao lado do poste esquerdo da baliza do Tondela, com Luan Brito (18) a obrigar Philip Tear a uma boa defesa, antes de Marcus (26) rematar ligeiramente ao lado.O Tondela tentou reagir à pressão e um remate de Bebeto (28) conseguiu fazer "tremer" Francisco Meixedo, que, três minutos depois, segurou um remate de Rafael Barbosa (31).Tozé Marreco, que levou menos dois atletas para o banco, foi obrigado, ainda na primeira parte, a fazer duas substituições, com as saídas de Pedro Augusto, lesionado no ombro esquerdo, e Telmo Arcanjo, que saiu de maca.Na segunda parte, o FC Porto B manteve a pressão, com Marcus (54) a criar a primeira oportunidade, que esbarrou na defesa de Philip Tear, seguido de remates ao lado de João Mendes (56) e Gonçalo Borges (57).A insistência da formação de António Folha acabou por dar frutos, com Luan Brito (58) a rematar para o fundo da baliza da equipa da casa e inaugurar o marcador.O Tondela não conseguiu reagir e Gonçalo Borges (61) ainda tentou aumentar a diferença no marcador, mas Philip Tear não permitiu.Até ao final do encontro, o Tondela conseguiu um remate perigoso, com Betel Munhungo (74) a atirar por cima, antes de Marcelo Alves, assistido por Tiago Almeida, também tentar o golo, mas Francisco Meixedo defendeu.