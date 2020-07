Tondela garante permanência

A turma beirã adiantou-se no marcador aos 45 minutos, após uma primeira parte equilibrada, em que teve um ligeiro ascendente, por João Pedro, ‘sofreu' na segunda parte com a reação ‘cónega', que valeu o tento do empate de João Aurélio, aos 70 minutos, e beneficiou de novo penálti no final do desafio, convertido por Pepelu, aos 90.



O Tondela, que precisava somente de um ponto para se manter no escalão maior do futebol nacional, assegurou o objetivo na última jornada pela quarta vez em cinco épocas, depois de já o ter feito em 2015/16, 2016/17 e 2018/19, e terminou a edição de 2019/20 da I Liga na 15.ª posição, com 34 pontos.



Já o Moreirense encerrou com uma derrota uma época em que atingiu o oitavo lugar, com 43 pontos, a segunda melhor classificação na sua história, atrás do sexto lugar obtido na temporada 2018/19, com 52 pontos.



O conjunto beirão criou a primeira ocasião de golo do desafio, quando os anfitriões até tinham mais bola, mas Yohan Tavares desperdiçou a falha de Pasinato na sequência de um livre e cabeceou por cima com a baliza deserta, ao minuto oito.



Os ‘cónegos' responderam num disparo de Luther Singh junto à ‘meia lua', que proporcionou uma defesa apertada a Babacar Niasse, aos 18 minutos, mas o Tondela começou a impor-se aos vimaranenses a partir do minuto 20, trocando a bola com frequência no meio-campo adversário, e criando dois lances com algum perigo por Jonathan Toro, aos minutos 24 e 33.



O esforço tondelense deu ‘frutos' nos minutos finais da primeira parte, quando um remate de Jhon Murillo embateu na mão de Abdu Conté já no interior da área ‘cónega' e o árbitro Luís Godinho assinalou penálti. João Pedro apontou o seu quarto golo da época na conversão e aproximou os beirões da permanência.



Os jogadores do Moreirense apareceram com mais rapidez e maior envolvimento ofensivo após o intervalo, e a ‘corrente' do jogo começou a fluir quase sempre para a baliza do Tondela, com Nuno Santos a criar o primeiro lance de perigo, num livre que passou ao lado do poste esquerdo, aos 50 minutos.



A bola continuou a circular no meio-campo beirão e o empate acabou por se consumar aos 70 minutos: a bola ‘sobrou' para a entrada da área onde apareceu João Aurélio a desferir um potente remate, que tabelou em Yohan Tavares e ‘traiu' Babacar Niasse.



Numa altura em que tanto o Portimonense, como o Vitória de Setúbal já venciam os outros jogos do dia, o Tondela continuou recuado, mas conseguiu, ainda assim, ameaçar o segundo golo, num cabeceamento de Ronan ao lado, aos 82 minutos, e beneficiar, depois, de um penálti cometido por Steven Vitória sobre Richard Rodrigues.



Com o objetivo da época no pé direito, Pepelu atirou para o meio da baliza e selou a continuidade do único representante do centro de Portugal na I Liga.