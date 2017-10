Tondela pede adiamento de partida de domingo de receção ao Belenenses

Lusa 17 Out, 2017, 21:50 | Futebol Nacional

Em declarações à agência Lusa, o diretor de comunicação do Tondela, Vítor Ramos, explicou que o pedido de adiamento do jogo surge face à qualidade do ar que se respira no concelho Tondela e concelhos limítrofes, depois de dois dias em que os tondelenses chegaram a estar cercados pelas chamas.

"Temos ainda a questão emocional, face à grande instabilidade causada pelos incêndios, com muitos jogadores a viverem de perto este drama. Mesmo a população e os adeptos, com quem devemos ser solidários, não têm espírito para o futebol que devemos ver como uma festa", acrescentou.

No último domingo, no regresso de Matosinhos a Tondela, depois de terem sido eliminados pelo Leixões da Taça de Portugal, os jogadores e os responsáveis `auriverdes` passaram por alguns sustos, ao serem surpreendidos pelas chamas na A1.

A má qualidade do ar acabou por vir prejudicar a agenda habitual dos trabalhos do plantel `auriverde`, tendo sido cancelado o treino de segunda-feira.

Durante o dia de hoje, os trabalhos ao ar livre também foram cancelados, tendo os ?beirões` optado pela prática de ginásio e improvisado corrida em "velocidade nos corredores dos balneários".

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, já tinha contactado telefonicamente o presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, por estar sensível com as consequências dos incêndios e sugerir o adiamento da partida do próximo domingo.

Também o presidente do Belenenses contactou o presidente do Tondela para se solidarizar e mostrar disponibilidade para o adiamento do jogo.