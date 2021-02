Tondela quer ir ao estádio do Rio Ave alcançar a primeira vitória da época fora

“O Rio Ave é uma equipa com muita qualidade, está preparada para estar nos primeiros lugares, mas não começou bem e, quando assim é, às vezes, é difícil, porque a inércia leva a melhor”, considerou Pako Ayestarán.



Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira, pelas 17:00, no Estádio do Rio Ave, o técnico espanhol admitiu que “é uma equipa que vai ser difícil, independentemente de não estar no seu melhor momento”.



“Com a qualidade que tem pode voltar a ser diferente a qualquer momento. […] Trataremos de encontrar as suas debilidades e encarar o jogo para sermos capazes de conseguir a nossa primeira vitória fora”, adiantou.



O Tondela nesta época, e no decorrer da primeira volta, conseguiu cinco vitórias, todas em casa, três empates, dois dos quais em casa, e nove derrotas, duas em casa, frente ao Sporting de Braga e ao Vitória de Guimarães, e as restantes fora.



Pako Ayestarán reconheceu que o Tondela “tem de adaptar certos aspetos às características do Rio Ave”, apesar de assumir que “o estilo não vai mudar muito”, uma vez que o jogo também é feito “tendo em conta as características dos jogadores”.



“A equipa evoluiu muito e o jogo está mais equilibrado entre o ataque e a defesa e, agora é converter mais [em golos] as situações que criamos”, desejou o técnico, que identificou “alguma falta de concentração”.



A equipa ‘beirã’ tem “sofrido golos nos primeiros minutos, então a concentração no início do jogo é um dos aspetos” que o plantel “tem de melhorar” e, depois, “é adaptar um par de aspetos às características dos jogadores do Rio Ave”.



O Tondela, 10.º classificado, com 18 pontos, vai ao Estádio do Rio Ave, pelas 17:00 de terça-feira, jogar com o Rio Ave, 14º na tabela, com 16, em jogo a contar para a 18.ª jornada da I Liga de futebol.