Tondela reduzido a nove sofre derrota na receção ao Marítimo

Rodrigo Borges (28 e 84 minutos) e Júnior Almeida (69) deram a vitória ao Marítimo, que vinha de dois empates, e acabaram com uma série de 11 embates sem perder do Tondela, que havia somado três vitórias e oito empates desde a ronda 14.



O jogo começou equilibrado, com ambas as equipas a rematarem ao lado dos postes, sendo que o de maior perigo saiu de Higor Platiny (11 minutos), que falhou perante uma baliza aberta, e Hélder Tavares (13), com um remate rente ao poste esquerdo.



Depois do cartão vermelho de Yaya Sithole, o Marítimo assumiu o comando do jogo, acabando por inaugurar o marcador 10 minutos depois, aos 28, por Rodrigo Borges, assistido por Diogo Mendes.



Face à expulsão de Lucas Mezenga, logo aos 48 minutos, a segunda parte foi jogada, praticamente, no meio-campo do Tondela, valendo ao ‘onze’ de Tozé Marreco o guarda-redes Ricardo, que defendeu os remates perigosos de Higor Platini (54 e 69).



A persistência da formação de Fábio Pereira acabou por fazer disparar o marcador, com Júnior Almeida (69 minutos) e, novamente, Rodrigo Borges (84) a confirmarem a superioridade dos insulares.



Com esta vitória, o Marítimo passou a somar 45 pontos e manteve a quarta posição na tabela classificativa, enquanto o Tondela permaneceu em sétimo, com 36.