Tondela regressa às vitórias na receção ao Desportivo das Aves

A jogar em casa, o Tondela adiantou-se no marcador aos 11 minutos, por intermédio de Ronan, com o mesmo jogador fazer o segundo na partida, aos 57, numa altura em que o Desportivo das Aves já estava reduzido a 10 por expulsão de Ricardo Mangas, aos 46.



Com esta vitória, o Tondela pôs fim a uma série de seis jogos sem vencer no campeonato e está no 14.º lugar da I Liga, com 29 pontos, enquanto o Desportivo das Aves somou o sétimo jogo sem vencer (seis derrotas e um empate) e está em último com apenas 13 pontos, a 12 da zona de salvação.