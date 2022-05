Tondela sem margem de erro frente ao Paços de Ferreira

A equipa da casa, que está no oitavo lugar do campeonato, com 37 pontos, já tem a manutenção garantida, mas vai procurar regressar aos triunfos, depois de dois jogos consecutivos sem ganhar, somando um empate e uma derrota.



Já o Tondela, que não vence há três jogos, está no 17.º e penúltimo lugar da classificação, em zona de despromoção, e necessita de pontos para continuar a acreditar no objetivo da manutenção, podendo tirar dividendos da derrota no domingo do Moreirense - 1-2 com o Boavsta -, ultrapassando os "cónegos", que são 16.º classificados, com os mesmos 26 pontos dos tondeleneses.



O jogo entre o Paços de Ferreira e o Tondela está agendado para as 20h15, no Estádio Capital do Móvel, e será arbitrado por Fábio Veríssimo.



Resultados da 32.ª jornada:



Famalicão - Estoril Praia, 3-1 (1-0 ao intervalo)



Arouca – Portimonense, 1-0 (0-0)



Marítimo – Benfica, 0-1 (0-1)



FC Porto – Vizela, 4-2 (2-1)



Belenenses SAD - Sporting de Braga, 0-1 (0-0)



Vitória de Guimarães - Santa Clara, 1-1 (1-0)



Moreirense - Boavista, 1-2 (0-1)



Sporting - Gil Vicente, 4-1 (2-1)