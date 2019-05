Tondela tem de pontuar com Sporting para depender só de si, diz Pepa

Lusa Comentários 09 Mai, 2019, 15:37 / atualizado em 09 Mai, 2019, 15:41 | Futebol Nacional

"Mais do que nos estarmos a lamentar do que quer que seja, temos noção de que só o melhor Tondela é que consegue ficar na I Liga e é a isso que nos temos de agarrar. Se nós olhássemos para dentro e reconhecêssemos que não temos competência, que não temos qualidade, que não temos estofo, mas vemos que não é o caso. Temos é de estar no nosso limite, no nosso melhor", assumiu Pepa.



Em conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado, às 20:30, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, o treinador 'auriverde' lamentou que o Tondela tenha sido "uma equipa, infelizmente, muito do oito e do oitenta" ao longo da época.



"Somos capazes em contextos muito difíceis e adversos fazer jogos fantásticos e conquistar pontos onde se calhar ninguém acredita, contra equipas que a probabilidade é muito baixa. Como também somos, infelizmente, uma equipa que quando ninguém espera acusamos alguma coisa ou ansiedade, ou as pernas pesam muito", admitiu.



Consciente que para ficar na I Liga a depender unicamente do Tondela, terá de pontuar em Alvalade e depois ganhar na receção ao Desportivo de Chaves na última jornada do campeonato, uma vez que se não pontuar, vai depender do resultado dos jogos do Chaves e do Vitória do Setúbal.



"Nós estando no nosso melhor, acreditamos que conseguimos trazer pontos e há aqui uma coisa que temos de ser realistas: um ponto em Alvalade deixa-nos a depender só de nós aqui em casa, se conseguirmos a vitória melhor ainda, portanto, o objetivo é claro, é pontuar", disse.



Pepa disse que a equipa vai "atrás da vitória a partir do primeiro minuto com serenidade, com tranquilidade, com muita organização" e a "reconhecer a mais valia que o Sporting tem", mas, "acima de tudo", acrescentou, concentrada naquilo que o Tondela pode fazer.



O técnico do clube beirão diz que o Tondela "tem de procurar a perfeição" e, no seu entender, é a isso que a equipa tem de se agarrar com "concentração no máximo, no limite, sem tremedeira".



"Isto é futebol, é desporto, agora agarrarmo-nos com tudo a estes dois jogos, porque nada é impossível, aliás, essa palavra impossível é para gente fraca e nós não somos fracos", acrescentou.



Sobre o adversário, Pepa reconheceu "todo o mérito, não só pelos últimos resultados, de muitas vitórias seguidas no campeonato, próximos de bater recordes em casa", mas também "pela personalidade" que tem demonstrado ao longo da época.



"É uma equipa com muita qualidade, acima da média e acima de tudo com muito caráter", elogiou.



O Tondela, com 31 pontos, em 16.º lugar, o primeiro da zona de despromoção, vai ao Estádio de Alvalade, no sábado, a partir das 20:30, enfrentar o Sporting, que está em terceiro lugar, com 73.