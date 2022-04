Tondela tenta confirmar em Mafra final da Taça de Portugal

Agora comandado por Nuno Campos, o Tondela vai tentar em Mafra confirmar um lugar na final da Taça de Portugal, numa altura em que está em zona de despromoção na I Liga (17.ª e penúltimo classificado) e em que luta para se manter no principal escalão.Por seu lado,O encontro vai decorrer no Estádio Municipal de Mafra, a partir das 20h15, e vai ser arbitrado por Manuel Oliveira.O vencedor deste duelo vai ser a 26.ª equipa a subir ao palco da final da Taça, frente a FC Porto ou Sporting, que se defrontam na quinta-feira, no Estádio do Dragão, onde o anfitrião defende uma vantagem de 2-1 conquistada na primeira mão.A 82.ª final da prova rainha, que está marcada para 22 de maio, às 17h15, voltará a ser disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, depois de nos dois anos anteriores ter sido realizada em Coimbra.