Tondela vence Benfica na Luz e deixa FC Porto com "vista" para o título

Lusa Comentários 28 Abr, 2018, 21:10 | Futebol Nacional

Pizzi (12 minutos) até adiantou os ‘encarnados', mas Miguel Cardoso (30 e 39) e Tomané (81) causaram espanto na Luz, de nada valendo o tento tardio de Salvio (90+4), num jogo em que os tondelenses asseguraram a manutenção.



A derrota, mas sobretudo a exibição, resume na perfeição a época do Benfica, que foi, mais uma vez, amorfo, e abriu caminho para o FC Porto vencer o título, sendo que os ‘dragões', caso vençam no domingo o Marítimo, ficam a cinco pontos do rival lisboeta, quando faltarem duas jornadas para o final.



Contudo, também o segundo posto - e uma vaga na terceira eliminatória da Liga dos Campeões - está agora ameaçado, uma vez que, se vencer hoje em Portimão, o Sporting iguala em pontos as ‘águias', em vésperas do dérbi, que se disputará em Alvalade.



O descontentamento nas hostes benfiquistas ficou bem patente após o apito final do árbitro, com os adeptos a despedirem-se da equipa num forte coro de assobios e, por outro lado, a saudarem os jogadores do Tondela, enquanto estes recolhiam ao túnel de acesso aos balneários.



Já com o dérbi da próxima jornada em mente, Jardel e Fejsa ficaram fora das opções de Rui Vitória, depois de terem trabalhado condicionados durante a semana, tendo sido substituídos pelo ‘capitão' Luisão, que não jogava desde a lesão contraída em dezembro do ano passado, e o grego Samaris.



Mesmo sem uma entrada de rompante, os ‘encarnados' conseguiram tirar partido da passividade tondelense nos primeiros minutos e inauguraram o marcador, numa jogada que começou na insistência de Raúl Jiménez, atravessou a área até Rafa e terminou com a conclusão de Pizzi.



O médio, que continua muito longe dos melhores desempenhos, ainda ameaçou o segundo, mas Cláudio Ramos opôs-se com relativa facilidade, o mesmo acontecendo pouco depois, quando Zivkovic e Cervi obrigaram o guardião visitante a estiradas decisivas.



Nesta fase, André Almeida começava a manifestar problemas físicos, que levaram mesmo à entrada de Douglas, à meia hora, e, coincidência ou não, nos minutos que se seguiram à saída do lateral, o Benfica sofreu dois golos em pouco menos de 10 minutos, ambos da autoria de Miguel Cardoso.



No primeiro, o avançado deixou Luisão nas ‘covas' e deu a melhor sequência a um passe de David Bruno, antes de concluir com muita classe à saída de Bruno Varela, enquanto no segundo surgiu solto ao segundo poste, após um lançamento de linha lateral.



À semelhança dos últimos jogos, as ‘águias' mostravam todos os defeitos de que têm padecido, sendo uma equipa ‘desligada', sem dinâmica ofensiva e pouco acutilante no ataque, dando mesmo aparentes sinais de desconfiança nas próprias capacidades e na possibilidade de ainda chegar ao título.



Sem margem para mais deslizes, Rui Vitória retirou Cervi ao intervalo e lançou Salvio, procurando a tal maior agressividade nos últimos 30 metros. No entanto, Cláudio Ramos continuava a mostrar por que é um dos guarda-redes mais seguros da I Liga e negou o empate a Raúl Jiménez logo no arranque da etapa complementar.



Se, logo de seguida, Salvio falhou aquilo que parecia certo, atirando por cima da baliza, também Rafa se deparou com um Cláudio Ramos imponente entre os postes. O Benfica ameaçava o empate, ainda que aos repelões, e pior ficou a partir do momento em que Rui Vitória colocou Seferovic no lugar de Zivkovic, que era ‘apenas e só' o melhor e mais esclarecido elemento benfiquista em campo.



A inexplicável alteração, numa altura em que o conjunto da Luz procurava dar a volta ao marcador, deixou o Benfica completamente perdido em campo, valendo Bruno Varela para manter a margem mínima no marcador, ao defender um remate à ‘queima' de Tyler Boyd.



Foi então que, já depois de Cláudio Ramos anular as intenções de Jiménez e Luisão, o Tondela ‘matou' o jogo, num lance em que Tomané fez o que quis de Luisão e bateu Varela, concretizando o ‘pesadelo' dos mais de 50.000 adeptos que estiveram na Luz, muitos dos quais começaram a abandonar o recinto nesse preciso instante.



O nono tento de Salvio no campeonato, em tempo de compensação, no dia em que o argentino completou 150 partidas na I Liga, não teve qualquer expressão emotiva e serviu apenas para fechar um encontro nefasto para o tetracampeão nacional.