Tondela vence Desportivo de Chaves e despromove transmontanos

19 Mai, 2019 | Futebol Nacional

Em desvantagem no confronto direto, o Tondela chegou a estar a vencer por 4-0, com golos do brasileiro Ícaro, aos quatro minutos, de João Pedro, aos nove, do venezuelano Jhon Murillo, aos 16, e Tomané, aos 28.

O brasileiro Platiny, aos 38, e o sérvio Maras, aos 45+2, ainda reduziram na primeira parte para os transmontanos, antes de Jhon Murillo `bisar`, aos 77, assegurando a permanência da formação tondelense, que terminou o campeonato no 15.º lugar, com 35 pontos, mais três do que o Desportivo de Chaves.

Com este desaire, o segundo consecutivo, o Desportivo de Chaves foi relegado para a II Liga, tal como Nacional e Feirense, enquanto Paços de Ferreira e Famalicão asseguraram o regresso ao principal escalão, juntamente com o reintegrado Gil Vicente.