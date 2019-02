Tonel acredita num Sporting cauteloso na Luz

Na altura Benfica e Sporting defrontaram-se em jogo das meias-finais da Taça de Portugal.



Um encontro que garantiu ao Sporting a passagem à final da prova, graças a uma vitória por 5-3 no reduto da equipa da Luz.



Nesse desafio o Benfica vencia por 2-0 ao intervalo e no final o Sporting saía vencedor, após 16 minutos alucinantes na etapa complementar do encontro.



Com 11 anos de distância Tonel perspetiva para esta noite um jogo diferente daquele que se realizou no passado domingo para o campeonato, em Alvalade, que o Benfica venceu por 4-2.



Para o defesa, em declarações à jornalista Cláudia Martins, o Sporting será mais cauteloso esta noite.



Por outro lado haverá mais equilíbrio na opinião de Tonel.



Há um fator importante a ter em conta e que Marcel Keizer já destacou: é preciso recuperar o ânimo da equipa.



Benfica e Sporting jogam a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em futebol, a partir das 20h45, no Estádio da Luz.