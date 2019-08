Toni. Benfica era campeão europeu se retivesse talentos

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Ago, 2019, 12:26 / atualizado em 13 Ago, 2019, 12:26 | Futebol Nacional

O antigo futebolista e treinador das “águias” não tem dúvidas que o clube chegaria ao topo do futebol do Velho Continente se conseguisse manter todos os talentos que saem da escola do Seixal e se encontram espalhados pelos grandes clubes europeus.



O antigo campeão lembrou mesmo que a história do Benfica se fez muito à custa da conquista das duas taças dos Campeões Europeus conquistadas no século passado.



Toni foi mais longe no seu raciocínio e admitiu que na atualidade a formação do Benfica já terá superado o Ajax, no exterior, e o Sporting e FC Porto no futebol português, no que diz respeito à qualidade na formação de futebolistas.



Início da época positivo



Sobre a forma com a época está a começar para o Benfica o carismático capitão, questionado pelo jornalista Nuno Matos, considerou que a” presente temporada representa um momento de consolidação de processos e de compensar as saídas de João Félix, Jonas e Salvio”.









O clássico daqui a 15 dias Benfica-FC Porto será “mais um jogo” mas antes disso é preciso olhar ao jogo com o Belenenses SAD do próximo sábado porque a equipa azul “na última época surpreendeu o Benfica e as equipas comandadas pelo técnico Silas são muito chatas”.





Na hora de analisar alguns dos nomes do plantel o ex-médio não se escusou a dizer aquilo que pensa.. “É um incompreendido por alguns mas tem grande influência no futebol da equipa e beneficiou com a chegada do treinador Bruno Lage”.. “Vai ser a alternativa a Grimaldo”.. “Substituto competente para André Almeida”.. “Boa integração. Traz opções porque joga a ponta-de-lança e atrás dele”.. “Vai ser muito útil”.. “Uma das imagens de marca dos últimos dez anos do centro de formação do Seixal”.A concluir Toni considerou o Benfica é natural favorito à conquista do título nacional porque foi o último campeão mas terá de respeitar FC Porto e Sporting.