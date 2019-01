Toni: Bruno Lage tem em mãos um desafio para ganhar

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Jan, 2019, 12:27 / atualizado em 14 Jan, 2019, 12:27 | Futebol Nacional

Toni vê com apreço a confirmação de Bruno Lage como treinador da equipa principal de futebol do Benfica | rtp

Para o carismático benfiquista Bruno Lage tem em mãos diversos desafios nesta sua nova empreitada mas é frontal ao dizer que “os desafios são para ganhar”.





Na opinião da antiga glória dos encarnados, em declarações ao jornalista David Carvalho, o novo treinador da equipa principal tem “competência” mas necessita “do apoio da estrutura e dos adeptos”.









Sobre Bruno Lage treinador destacou que nos dois jogos que já orientou “houve algumas mudanças no xadrez da equipa como sinal de liderança” e lembrou que é um homem que “domina as vertentes do treino”.





Depois de ter iniciado a sua carreira nos escalões de formação do Benfica Bruno Lage treinou nos Emirados Árabes Unidos e Inglaterra onde foi adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wed. e no Swansea City.















Toni destaca a forma simples de falar do técnico no comentário aos jogos e na forma como procura cativar os adeptos e realça a sua “capacidade de comunicação”.