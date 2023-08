Segundo a nota, o jogador de 27 anos, que chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Gil Vicente e, na época seguinte, jogou no Portimonense por empréstimo dos gilistas, vai jogar no Krasnodar, atual líder do campeonato da Rússia, com 12 pontos em quatro jogos.



Tormena venceu uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga pelos bracarenses.