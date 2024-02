Torreense alcança segunda vitória consecutiva na II Liga diante da Oliveirense

No Estádio Carlos Osório, Patrick inaugurou o marcador para o Torreense (16 minutos), com Jaiminho a empatar no fecho da primeira parte (45+1). A equipa de Tulipa consumou o triunfo com um golo de Paulinho (66), numa vitória que permite ao Torreense manter o quinto lugar da II Liga, com 33 pontos, enquanto a Oliveirense ocupa o 14.º lugar, com 22.



O Torreense esteve perto de inaugurar no primeiro lance de perigo que criou, com João Afonso a falhar o desvio da bola, depois de um lance em que Elimbi rematou para defesa do guarda-redes Arthur, aos quatro minutos.



A equipa comandada por Tulipa colocou-se em vantagem aos 16 minutos, quando Patrick aproveitou um mau alívio do guarda-redes Arthur para rematar à entrada da área para a baliza deserta.



A Oliveirense respondeu de imediato, num remate de Sangaré que saiu ao lado (18), mas chegou ao empate no fecho da primeira parte, quando Jaiminho surgiu à entrada da pequena área para 'encostar' para a baliza do Torreense, após um cabeceamento de Vasco Gadelho (45+1).



Na segunda parte, a equipa de Ricardo Chéu quase consumava a reviravolta no marcador, com Gonçalo Negrão a fugir à marcação da defesa do Torreense, mas a rematar ao lado da baliza, aos 55 minutos.



O Torreense voltou a aproveitar uma desatenção da Oliveirense e colocou-se novamente em vantagem aos 66 minutos, com Paulinho, de cabeça, a dar a melhor sequência a um cruzamento de Lucas Silva.



A Oliveirense foi mais pressionante nos últimos minutos e João Afonso acabou por negar o golo a João Paulo Queiroz, ao antecipar-se ao avançado brasileiro aos 90 minutos, que surgiu em boa posição na pequena área para bater o guarda-redes Vagner.



Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.



Oliveirense-Torreense: 1-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Patrick, 16 minutos.



1-1, Jaiminho, 45+1.



1-2, Paulinho, 66.



Equipas:



- Oliveirense: Arthur, Gonçalo Negrão (Zé Leite, 90+1), Guilherme, Lomboto (Schurrle, 74), Nuno Namora (Carter, 74), Vasco Gadelho (João Paulo Queiroz, 84), Filipe Alves, John Kelechi (Iago, 90+1), Jaiminho, Michel Lima e Sangaré.



(Suplentes: Macedo, Iago, João Paulo Queiroz, Kazu Miura, Zé Leite, Kohtaro, Lamine, Carter e Schurrle).



Treinador: Ricardo Chéu.



- Torreense: Vagner, Dani Bolt (Né Lopes, 83), João Afonso, Elimbi, Joãozinho, Balanta Júnior, Neneco Renteria (Guzmán, 90+1), Patrick, Benny (Correa, 90+1), Lucas Silva (André Rodrigues, 68) e Paulinho (D’Alberto, 82).



(Suplentes: Carlos Henriques, Né Lopes, Jonathan Arriba, Correa, André Rodrigues, D’Alberto, Guzmán, Pipe Gomez e Keffel)



Treinador: Tulipa.



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Filipe Alves (61) e Carter (88).



Assistência: cerca de 700 espetadores.