Torreense anuncia renovação do médio João Lameira

O jogador, de 23 anos, foi um dos mais utilizados na conquista da primeira edição da Liga 3 - um golo em 25 jogos efetuados -, e avança para a segunda temporada consecutiva no emblema de Torres Vedras, continuando, desta forma, às ordens do técnico Nuno Manta Santos.



"João Lameira chegou ao Torreense no início de 2021/2022 e foi decisivo nas conquistas alcançadas pelo clube", pode ler-se na nota divulgada no site oficial do clube.



O futebolista, que tem no currículo passagens por Real Massamá, Académica, União de Leiria e FC Porto B junta-se, assim, ao defesa João Pereira, aos médios Cícero Alves e Frédéric Maciel, e ao avançado Mateus no leque de renovações do Torreense para o regresso ao segundo escalão português.