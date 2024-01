Torreense contrata extremo brasileiro Lucas Silva

Formado no Flamengo, o futebolista "canarinho", de 25 anos, chega dos brasileiros do Guarani, pelos quais cumpriu 14 jogos na edição 2023 do Brasileirão, depois de sete pelo Avaí.Antes, e entre outros, já havia alinhado pelo Paços de Ferreira, clube ao serviço do qual somou 49 jogos, entre 2020 e 2022, incluindo quatro na Liga Conferência Europa.Entre esses quatro embates, nas pré-eliminatórias, destaque para o golo que valeu o histórico triunfo caseiro sobre o Tottenham (1-0), na primeira mão do play-off.Trata-se do primeiro reforço de inverno do clube de Torres Vedras, liderado pelo técnico Manuel Tulipa, que segue no quinto lugar da II Liga, após 15 jornadas.