O avançado, de apenas 21 anos, chega proveniente dos suecos do GIF Sundsvall, da segunda divisão daquele país e onde se estreou enquanto sénior, e assina um contrato válido até 2027 pelo emblema do Oeste.



Trata-se do segundo reforço do defeso para os 'azuis grená', que já tinham assegurado a contratação do guarda-redes brasileiro Thiago Rodrigues.