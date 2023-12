Torreense quebra registo negativo na estreia em casa do técnico Manuel Tulipa

Naquele que foi o último jogo do ano para as duas equipas, disputado no Estádio Manuel Marques, Cristian Tassano adiantou a formação do Oeste, aos cinco, tendo João Batista igualado o marcador na conversão de uma grande penalidade, aos 40. Na etapa complementar, Neneco Renteria 'bisou', aos 65 e aos 79, e decidiu o encontro.



Com este resultado, o emblema 'azul grená', que vinha de três jornadas sem triunfar e que não ganhava em casa para o campeonato desde o dia 03 de setembro, subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 24 pontos.



Já a equipa de Vila Verde, que chegara a Torres Vedras galvanizada por duas vitórias nos últimos três jogos, vai terminar o ano na última posição do campeonato, com apenas 10 pontos.



O Torreense não poderia ter entrado melhor. Aos cinco minutos, o defesa João Afonso surgiu ao segundo poste, na sequência de um livre à esquerda do ataque, tendo assistido, de cabeça, Cristian Tassano para o primeiro golo da partida.



O conjunto de Torres Vedras ia criando as melhores situações de golo, todavia, a formação de Sérgio Machado, que 'carrega' a lanterna-vermelha do campeonato, viria a empatar pouco antes do intervalo na sequência de uma grande penalidade convertida por João Batista e que castigou uma mão na bola do uruguaio Cristian Tassano.



A segunda parte começou com um ritmo mais baixo e foi preciso esperar 20 minutos para Neneco Renteria, oportuno, dar a melhor sequência a um passe de Benny e recolocar o Torreense na frente do marcador.



O médio estava de mira afinada e, minutos depois, voltou a 'faturar', a passe de Patrick Fernandes, 'bisando' no encontro e dando maior tranquilidade ao conjunto da casa, que soube gerir o resultado até final.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense -- Länk Vilaverdense, 3-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Cristian Tassano, 05 minutos.



1-1, João Batista, 40 (grande penalidade).



2-1, Neneco Renteria, 65.



3-1, Neneco Renteria, 79.







Equipas:



- Torreense: Vágner, Anthony D'Alberto, João Afonso, Cristian Tassano, Joãozinho, Simãozinho (André Rodrigues, 46), Neneco Rentería, Juan Balanta (Sebastián Guzmán, 78), Patrick Fernandes (Jonny Arriba, 87), Pipe Gómez (Benny, 46) e Welthon (Carnejy Antoine, 78).



(Suplentes: Ricardo Fernandes, Rodrigo Borges, Marvin Elimbi, Keffel Resende, Sebastián Guzmán, Benny, André Rodrigues, Carnejy Antoine e Jonny Arriba).



Treinador: Manuel Tulipa.



- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Rafael Viegas, França, João Batista (André Soares, 81), Nor Maviram, Ericson (Laércio, 53), Momo Sacko, Yannick Semedo, João Caiado, Boubacar Hanne (Ansu Fati, 82) e Gonçalo Teixeira (Bruno Silva, 72).



(Suplentes: Ivo Gonçalves, Bakary Konaté, Carlos Freitas, Laércio, Armando Lopes, Rohun Kawale, André Soares, Bruno Silva e Ansu Fati).



Treinador: Sérgio Machado.







Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Batista (04), Juan Balanta (42), Momo Sacko (88), João Caiado (89)e Neneco Renteria (90).



Assistência: 527 espetadores.