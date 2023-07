Torreense segue para a segunda fase da Taça da Liga

Já em tempo de compensação, aos 90+3 minutos, o avançado brasileiro, que tinha entrado na partida logo após o intervalo, aproveitou uma defesa incompleta de André Paulo e rematou certeiro, coroando da melhor forma a estreia pelo emblema de Torres Vedras.Desta forma, a equipa comandada por Rui Ferreira vai ficar à espera de conhecer o adversário na fase seguinte, que sairá do embate entre Länk Vilaverdense e Casa Pia, agendado para domingo (18h00).Naquele que foi o primeiro jogo oficial das competições profissionais em 2023/24, o Mafra entrou atrevido e aos nove minutos Maddi Queta esteve muito próximo de inaugurar o marcador, valendo a atenção de Vagner, que impediu o golo com um ligeiro toque.Até ao intervalo, o emblema ‘azul-grená’ conseguiu equilibrar a partida, mas sem nunca criar lances de perigo.Na etapa complementar, o conjunto comandado por Silas voltou a assumir o domínio do encontro, só faltando eficácia para se adiantar no marcador.Aos 70, Pité, de cabeça, assustou Vagner e, no mesmo minuto, o médio voltou a dispor de uma oportunidade, mas o remate saiu ligeiramente ao lado.Mas quem não marca sofre e foi precisamente o que aconteceu, já em tempo de compensação: aos 90+3, e depois de uma incursão de Anthony D’Alberto pela esquerda, o avançado brasileiro Welthon estava no sítio certo para encostar após defesa incompleta de André Paulo e decidir a eliminatória.Na segunda fase da referida competição, o Torreense vai voltar a jogar perante os seus adeptos, com a partida a estar marcada para o dia 30 de julho, às 18h00, diante do vencedor do encontro entre Länk Vilaverdense e Casa Pia.