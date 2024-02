Torreense vence no Restelo e agrava crise do Belenenses na II Liga

Benny, aos 40 minutos, inaugurou o marcador e Patrick Fernandes, aos 85, selou a contagem.



Com este resultado, o Torreense consolidou o quinto posto da II Liga, agora com 39 pontos, a dois do Marítimo, que hoje já tinha empatado no terreno do Mafra (0-0).



Já o lanterna-vermelha Belenenses permanece com os mesmos 15 pontos e olha de forma cada vez mais séria para a Liga 3, uma vez que elevou para 10 a série de jogos consecutivos sem vencer (sete derrotas e três empates).



Numa primeira parte dividida por fases, com o Torreense a entrar melhor e onde o Belenenses, depois de ter alterado o esquema tático – passou de um 4-2-3-1 e para um 3-5-2 , chegou a ameaçar a baliza de Vagner, com os remates de Tiago Gonçalves e Chima Akas, acabou por ver, na ponta final, os comandados de Manuel Tulipa chegarem ao intervalo na condição de vencedores.



A verdade é que apesar desta alternância na posse de bola, as claras situações de golo pertenceram aos forasteiros. Primeiro com Benny, aos 32 minutos, a rematar junto ao poste esquerdo da baliza de David Grilo. Depois com Paulinho, aos 36, junto ao direito e finalmente, aos 40 em cheio. Curiosamente num lance protagonizado por esta dupla.



Paulinho, na esquerda, foi lançado em profundidade e, isolando-se, apareceu na cara de David Grilo, que defendeu o remate, mas a bola sobrou para Benny que não perdoou.



A jogar sobre brasas, fruto da posição que ocupa na tabela, o Belenenses entrou na segunda parte ainda mais retraído, quase sem força mental e por isso, aos 56 minutos, o treinador Vasco Faísca fez três substituições de uma assentada. Colocou em campo Keita, Rui Correia e Danny Tavares, para os lugares de Sambú, Fábio Luís e Filipe Chaby, mas nem isso acendeu a chama dos ‘azuis’.



Ao Torreense, muito mais confortável no encontro, ‘bastou’ jogar com o cronómetro até que, aos 84 minutos, Patrick Fernandes, servido por Correa, selou o resultado, com um remate à meia-volta, no coração da área do Belenenses, onde nem sequer foi pressionado pela defensiva do Restelo.







Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.



Belenenses – Torreense, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Benny, 40 minutos.



0-2, Patrick Fernandes, 85.







Equipas:



- Belenenses: David Grilo, Tiago Manso (Pedro Carvalho, 78), Fábio Luís (Rui Correia, 56), Chima Akas, Tiago Gonçalves (Rúben Pina, 72), Chapi Romano, Duarte Valente, Midana Sambú (Moha Keita, 56), Filipe Chaby (Danny Tavares, 56), Xavi Fernandes e Ricardo Matos.



(Suplentes: Guilherme Oliveira, Pedro Carvalho, Cain Attard, Rui Correia, Danny Tavares, Miguel Tavares, Rúben Pina, Maxuel Cássio, Moha Keita).



Treinador: Vasco Faísca.



- Torreense: Vágner, Dani Bolt (Sebastián Guzmán, 83), João Afonso, Marvin Elimbi, Keffel Resende, Juan Balanta, Neneco Rentería (Anthony D’Alberto, 83), Patrick Fernandes, Benny (Pipe Gómez, 89) Lucas Silva (Né Lopes, 74) e Paulinho (Jorge Correa, 74).



(Suplentes: Carlos Henriques, Anthony D’Alberto, Né Lopes, Sebastián Guzmán, David Tavares, Jorge Correa, André Rodrigues, Welthon, Pipe Gómez).



Treinador: Manuel Tulipa.







Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Carlos Rentería (44), Patrick Fernandes (64) e Tiago (68).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.