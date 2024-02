Torreense vira jogo na segunda parte e garante triunfo sobre o AVS

O AVS vencia ao intervalo, com um golo de Nenê, aos 41 minutos, mas o Torreense encetou a reviravolta no segundo tempo, com golos de André Rodrigues, aos 75, e Patrick, aos 82 minutos, sendo que o conjunto nortenho terminou o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsão de Jonatan Lucca, aos 89.



No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, o AVS, que vinha de dois triunfos consecutivos no campeonato, dominou a primeira parte, dispondo, logo aos 11 minutos, de uma clara situação para se adiantar no marcador.



O guarda-redes Vagner impediu o golo de Luís Silva e, depois, Lucca, na recarga, não conseguiu a emenda e disparou por cima da barra.



A quatro minutos do intervalo, Nenê, através de um bom golpe de cabeça, a passe de Edson Farias, adiantou a formação da Vila das Aves no marcador. Foi o 14.º golo do artilheiro brasileiro na presente edição da II Liga, cimentando assim a liderança dos melhores marcadores do campeonato.



No segundo tempo, aos 64 minutos, o Torreense tentou inverter o rumo dos acontecimentos e dispôs de uma grande penalidade para igualar, por derrube de Alaba sobre Lucas Silva, mas o guarda-redes Trigueira vestiu a 'capa de herói' e defendeu um primeiro remate de Benny e também a recarga do médio da equipa de Torres Vedras.



No entanto, a um quarto de hora do fim, o recém-entrado André Rodrigues surgiu solto na grande área do AVS e cabeceou para o empate para a formação de Torres Vedras.



O golo animou o Torreense que viria a chegar ao golo do triunfo por Patrick, aos 82 minutos, numa finalização de classe do avançado cabo-verdiano que enganou o guarda-redes Trigueira.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – AVS, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Nenê, 41 minutos.



1-1, André Rodrigues, 75.



2-1, Patrick, 82.







Equipas:



- Torreense: Vagner, Dani Bolt (D’Alberto, 74), João Afonso, Elimbi, Joãozinho (Né Lopes, 88), Balanta Jr., Neneco Renteria (André Rodrigues, 66), Patrick (Keffel, 88), Benny, Lucas Silva (Correa, 66) e Paulinho.



(Suplentes: Carlos Henriques, Né Lopes, Jonathan Arriba, Correa, André Rodrigues, D’Alberto, Guzmán, Pipe Gomez e Keffel).



Treinador: Manuel Cruz.



- AVS: Pedro Trigueira, Alaba, Clayton, Anthony Correia, Fernando Fonseca (Zé Ricardo, 46), Luís Silva (Fábio Pacheco, 80), Lucca, Vasco Lopes (Stênio, 69), Benny (João Amorim, 80), Edson Farias (Tunde, 69) e Nené.



(Suplentes: Simão Bertelli, Jorge Teixeira, Fábio Pacheco, Stênio, Yair Mena, João Amorim, Samuel Granada, Tunde e Zé Ricardo).



Treinador: Jorge Costa.



Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Benny (18), Vasco Lopes (55), Neneco Rentaria (65), Benny (68), Lucca (71 e 89) e Anthony (86). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Lucca (89).



Assistência: cerca de 700 espetadores.