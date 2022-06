Tozé Marreco é o novo treinador do Tondela

"A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio oficializar a contratação de Tozé Marreco para o cargo de treinador principal da nossa equipa", escreve o clube sua página na Internet.



Segundo a nota de imprensa, é "um regresso a uma casa que bem conhece", uma vez que Tozé Marreco "representou, como jogador, o clube nas épocas 2013/14 e 2014/15, sendo uma das peças fundamentais para a subida à I Liga em 2014/15".



"Com uma carreira de treinador também pautada pelo sucesso, destacando-se as recentes campanhas ao leme do FC Oliveira do Hospital, onde somou uma subida à Liga 3 e, na época seguinte uma manutenção, também ela histórica", refere.



Assim, continua a nota, "os caminhos voltam a cruzar-se entre o CD Tondela e Tozé Marreco, numa ligação válida para a época 2022/23".



Com o novo treinador, a quem o clube deseja "as naturais felicidades para os desafios que se avizinham", chegam o treinador adjunto/ preparador físico Tiago Gonçalo, o treinador adjunto/analista Rui Nunes, o analista Cristiano Martins e o treinador de guarda-redes João Sacramento.



Segundo a nota de imprensa, "fica por fechar a equipa técnica com mais um elemento".



O Tondela, que desceu este ano da I para a II Liga, tinha iniciado a época com o treinador Pako Ayestarán, que fazia a segunda temporada no clube beirão, e, a oito jornadas do fim do campeonato, foi substituído por Nuno Campos.