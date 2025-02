Tozé Marreco promete Farense a “dar tudo” na importante receção ao Nacional

“Vamos dar tudo de nós – essa é a minha garantia e a exigência para quem representa este emblema”, referiu Tozé Marreco, nas curtas declarações divulgadas pelo clube algarvio sobre o confronto com os madeirenses, igualmente envolvidos na luta pela manutenção.



O técnico reafirmou “a importância deste jogo” e elogiou o Nacional, 14.º classificado, que considerou “uma excelente equipa, bem organizada e com grandes individualidades”.



“Mas, não nos vamos esconder, nem fugir às nossas responsabilidades, a começar por mim”, sublinhou o treinador do Farense, que regista cinco jogos sem vencer no campeonato.



Tozé Marreco sustentou ter “duas convicções desde o primeiro dia” em que começou a trabalhar nos algarvios, então sem qualquer ponto, após a sexta jornada.



“Vamos alcançar os nossos objetivos e, para isso, o nosso estádio e o apoio dos nossos adeptos serão decisivos”, contou, apelando: “Só peço que mantenham essa confiança e apoio aos nossos jogadores até ao final do campeonato”.



Farense, 17.º classificado, com 15 pontos, e Nacional, 14.º, com 19, defrontam-se no domingo, a partir das 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.