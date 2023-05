Tozé Marreco renova contrato com Tondela até 2024

”, anunciou o clube.Na página oficial da internet do Tondela, Tozé Marreco, que também passou pelo clube como jogador, explicou a razão para ficar numa segunda temporada à frente do clube beirão.”, justifica.Tozé Marreco, que chegou à liderança da equipa técnica do Tondela em junho de 2022, acrescenta que “existe a empatia com toda a gente com quem trabalho no dia a dia do clube e isso é essencial”.“Porque se sou feliz no que faço é também porque tenho uma estrutura à minha volta, além da minha equipa técnica, que me ajuda no meu trabalho. São pessoas com quem me identifico na forma de estar e na forma como encaramos o trabalho”, disse.“Juntamente com Tozé Marreco, renovaram os restantes elementos da equipa técnica, ou seja, Sandro Cunha, treinador adjunto, Rui Nunes, treinador adjunto/analista, Tiago Gonçalo, treinador adjunto/preparador físico, Cristiano Martins, analista e João Sacramento, treinador de guarda-redes”, esclarece a nota de imprensa.Atualmente, e a quatro jornadas do fim do campeonato da II Liga de futebol, o Tondela encontra-se na 10.ª posição com 39 pontos, a 28 pontos do primeiro classificado, Moreirense, e com mais 15 que o último, o Sporting da Covilhã.