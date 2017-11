Transferência de Lucho González investigada pelas autoridades

RTP 07 Nov, 2017, 15:00 / atualizado em 07 Nov, 2017, 17:38 | Futebol Nacional





A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD veio informar por sua iniciativa que estava a ser alvo de buscas por parte das autoridades e referiu, em comunicado , colocado no site oficial, que está a colaborar desde esta manhã com as autoridades portuguesas e francesas no sentido de dar cumprimento a essa carta rogatória proveniente da justiça francesa, relativa a uma transferência, sem, no entanto, revelar de que jogador ou qual o clube envolvidos na transação.

Lucho González, também apelidado de "El Comandante", assinou na altura um contrato por quatro temporadas, regressou ao FC Porto em 2012. A comunicação social falava na altura em verbas a rondar os 18 milhões de euros, com a operação a atingir os 24 milhões em função do rendimento desportivo, naquela que foi, até aquele momento, a compra mais cara de sempre do Marselha.





O repórter Hélder Marques de Sousa atualiza as informações disponíveis e refere que as buscas estarão relacionadas com a saída de Lucho González.







Contactada pela agência Lusa, fonte oficial dos 'dragões' escusou-se a prestar qualquer esclarecimento, alegando segredo de justiça.