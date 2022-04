Treinador da Belenenses SAD quer pontos frente a Benfica com "alterações"

"Acredito que o Benfica vai fazer alterações, algumas. Agora, a dinâmica coletiva do Benfica está bem instalada, neste momento. O `mister` Nelson Veríssimo já tem algum tempo de trabalho e nota-se a ideia que tem", disse, em conferência de imprensa, no Estádio Nacional, Oeiras.

O técnico da Belenenses SAD, envolvida na luta pela permanência no escalão principal, referia-se à possível gestão do plantel dos `encarnados`, após derrotas seguidas no campeonato, com o Sporting de Braga, e na Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, que deixaram o Benfica `condenado` ao terceiro lugar da tabela doméstica, a nove pontos do campeão e vice-líder, Sporting, e com outros nove pontos de vantagem sobre os `arsenalistas`.

Para Franclim Carvalho, as `águias` vão manter a identidade, "seja o Paulo Bernardo a jogar como segundo avançado, como jogou com o Gil Vicente, seja o Gonçalo [Ramos] a fazer aquela posição, que faz muito bem, seja o João Mário, que também pode fazer, seja o Seferovic".

"Não espero um Benfica ferido, até porque são competições diferentes. Não me parece que venha ferido. Agora, uma equipa como o Benfica, que está há dois jogos consecutivos -- apesar de competições diferentes -- sem somar pontos ou empatar, obviamente, vai entrar muito forte contra nós", afirmou.

O Benfica foi derrotado na última ronda do campeonato, em visita ao Sporting de Braga (3-2) e foi novamente batido em casa, terça-feira, pelos ingleses do Liverpool (3-1), na primeira mão dos quartos de final da "Champions".

"Nós precisamos de somar pontos, muitos, muitos, pontos, e com urgência, porque cada vez se aproxima mais o final do campeonato. Neste momento, faltam seis jornadas", vincou o treinador `azul`.

A Belenenses SAD somou seis pontos nos últimos quatro jogos da prova, mas segue no 17.º e penúltimo posto, com mais um ponto do que o lanterna-vermelha, Moreirense, e a quatro e a cinco de distância de Tondela (16.º) e Arouca (15.º), respetivamente.

Benfica e Belenenses SAD defrontam-se pelas 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação do Porto.

