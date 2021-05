Treinador Daniel Ramos renova por uma época com o Santa Clara

Em nota de imprensa, o Santa Clara revelou que chegou a acordo com a equipa técnica liderada por Daniel Ramos "para a renovação do vínculo contratual vigente entre as partes para a próxima temporada".

Citado no comunicado, o treinador considerou ser um "orgulho" e uma "tremenda responsabilidade" continuar a liderar a equipa açoriana e disse estar "motivado" para "escrever história todos os dias".

"Queremos desfrutar da participação na Liga Conferência [Europa], sabendo de antemão que temos a responsabilidade de representar o clube na Europa. Já no campeonato, o objetivo é o mesmo: alcançar a manutenção o mais depressa possível e sem sobressaltos de maior", afirmou o técnico.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor classificação de sempre na I Liga, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.

A equipa açoriana assinalou ainda que Daniel Ramos deixou "vincado o cunho na história do clube", devido à "temporada histórica" realizada em 2020/21.

"Em 38 partidas, o técnico somou 16 vitórias, alcançando a melhor pontuação e classificação de sempre do clube na I Liga, bem como o melhor registo de sempre na Taça de Portugal", destacou o Santa Clara.

Após ter treinado o Boavista na temporada 2019/20, Daniel Ramos regressou na época seguinte ao Santa Clara, clube que tinha orientado em 2016/17, na II Liga.

Na I Liga, Daniel Ramos orientou ainda o Rio Ave e o Desportivo de Chaves (ambos em 2018/19) e o Marítimo (2016/17 e 2017/18).

A próxima época do Santa Clara começará com as eliminatórias de acesso à nova Liga Conferência Europa, a segunda experiência europeia do clube, depois da participação em 2002 na Taça Intertoto.