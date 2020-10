Treinador destaca possibilidade de o Santa Clara "fazer história" frente ao Sporting

"Primeiro que tudo há um lado emocional, há um lado motivacional importante na história do clube, porque nunca conseguiu vencer o Sporting e temos a possibilidade de fazer história", declarou Daniel Ramos.

O técnico da equipa açoriana falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão à receção ao Sporting, da quinta jornada da I Liga de futebol.

Nos 10 jogos entre as duas equipas, o melhor que o Santa Clara conseguiu diante do Sporting foram dois empates (2-2 na estreia na I Liga na época 1990/00 e 0-0 em 2001/02).

Segundo Daniel Ramos, o conjunto açoriano vai encontrar um Sporting "mais forte comparativamente ao da época passada".

"Tem um misto de juventude e experiência, acho que muito bem equilibrado e tem demonstrado pelas exibições que é um Sporting capaz de fazer uma época boa e de ser um candidato ao título mais assumido", afirmou.

O treinador salientou que, apesar de o próximo jogo ser de "grau de dificuldade elevado", o Santa Clara tem a "ambição" de continuar a somar pontos.

"Jogo com grau de dificuldade elevado, temos essa noção, mas a ambição natural de continuarmos a fazer pontos", apontou.

Na jornada passada, o Santa Clara perdeu com o Paços de Ferreira, por 2-1, no estádio da Mata Real.

Apesar da derrota, Daniel Ramos considerou que a "equipa esteve bem", salientando que os açorianos têm vindo "a fazer coisas muito boas" ao longo do campeonato.

Por sua vez, o Sporting vem de um empate a dois golos diante do FC Porto no estádio José Alvalade.

A Liga e a Direção Regional da Saúde dos Açores autorizaram a presença de público até 10% da lotação do recinto no jogo de sábado.

A permissão de público no estádio de São Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

O Santa Clara, quarto classificado, irá receber o Sporting, terceiro, numa altura em que ambas as equipas estão com sete pontos.

O jogo está marcado para as 17h00 locais (menos uma hora do que no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com Manuel Mota, da AF de Braga.