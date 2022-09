Treinador diz que Desportivo de Chaves vai a Portimão à procura de uma vitória

“Claro que o nosso intuito é sempre [ganhar], sabendo do valor do Portimonense, até porque é uma equipa que tem feito bons resultados e está bem posicionada na tabela classificativa”, frisou Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Portimonense, na sexta-feira, às 20:15, para a sétima jornada do principal escalão do futebol nacional.



O treinador vimaranense espera, por isso, um jogo “muito competitivo”, de “exigência máxima”, frente a “um adversário valoroso, com uma forma de jogar bem identificada”.



“Sabemos os aspetos a que temos de estar muito precavidos, também sabemos aquilo que podemos explorar e, por isso, creio que, neste momento, estamos preparados para fazer um bom jogo, até porque o Portimonense também é uma equipa boa. Respeitando muito o nosso adversário, [queremos] tentar fazer um bom jogo e, se possível, conseguir uma vitória”, vincou.



Após a derrota frente ao FC Porto (3-0) na sexta jornada, o Desportivo de Chaves ocupa o 10.º lugar da tabela classificativa, com oito pontos, menos quatro do que o Portimonense, que recebe o clube transmontano na quinta posição, em igualdade com o Boavista, ambos a seis pontos do líder Benfica.



Para Vítor Campelos, é tempo de a equipa se “focar” no facto de o campeonato ser “longo”, de olhos postos na próxima jornada.



“Da mesma forma que, quando temos uma vitória, no dia a seguir começamos logo a pensar no próximo jogo e não podemos estar agarrados aos três pontos que conseguimos, acontece o mesmo, neste caso, [com] um resultado menos positivo. Já passou, agora temos de estar focados no jogo contra o Portimonense”, defendeu.



Ao mesmo tempo, quer que os jogadores estejam “confiantes”, até porque, “dentro da derrota” sofrida no Estádio do Dragão, considera que a equipa fez “coisas muito boas” que tem de “continuar a melhorar”.



“Isto é uma maratona, como sempre disse. Cada semana é uma prova de 100 metros. A da semana passada já foi ultrapassada e, por isso, estamos já a preparar bem estes 100 metros de sexta-feira”, acrescentou.



Quanto ao plantel disponível, Vítor Campelos, que não revelou a lista de convocados, disse existirem “algumas dúvidas”, mas que acredita que “até à hora do jogo” estes jogadores ainda possam ser utilizados.



O Desportivo de Chaves visita o Portimonense, na sexta-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Portimão, em encontro da sétima jornada da I Liga de futebol.