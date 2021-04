Treinador diz que Santa Clara vai à Luz lutar pelos três pontos

“Temos um passado esta época, e já sem puxar às outras, que nos dá um indicador importante, que é a possibilidade de lutar pelos três pontos em qualquer estádio, contra qualquer equipa”, afirmou.



De acordo com Daniel Ramos, esses dados permitem encarar na segunda-feira o jogo “da mesma forma, mesmo sendo o Benfica uma grande equipa, uma equipa de topo a nível nacional e mundial”.



“Estão três pontos em disputa e nós vamos lutar por eles”, garantiu Daniel Ramos, em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação à Luz, para defrontar o Benfica na 29.ª jornada da I Liga de futebol.



O treinador destacou a boa fase da equipa açoriana, que transmite uma “alegria contagiante”, quer nos treinos, quer nos jogos.



Daniel Ramos afirmou que a equipa insular precisa de ser "humilde" e “competente” a atacar e a defender para conseguir superar o “teste” frente ao Benfica.



“Este jogo é um grande teste para nós, porque são as melhores equipas que nos testam ao máximo e nos obrigam a responder se quisermos ser essa equipa que está a crescer – e temos vindo a sê-o”, apontou.



O técnico dos açorianos realçou que o Santa Clara não tem por “hábito mexer muito” na sua estratégica devido “às dinâmicas do adversário”.



“Nós não temos modificado a nossa forma de atacar, tem sido sempre praticamente a mesma, com bom jogo posicional e com dinâmicas que tempos procurado melhorar. Há, por vezes, uma ou outra nuance de ponto vista defensivo que tem a ver com aquilo que o adversário faz”, assinalou.



Daniel Ramos lembrou o empate entre o Santa Clara e o Benfica na primeira volta do campeonato (1-1), nos Açores, mas salientou que a formação lisboeta “melhorou os seus níveis exibicionais” desde desse encontro.



O treinador realçou que a equipa de Jorge Jesus tem vindo a “jogar de forma diferente”, alternando entre uma disposição em 4x4x2 e 3x4x3.



“[É um Benfica] diferente, diria para melhor, porque o Benfica nos últimos jogos tem apenas um resultado negativo, mas tem uma sequência de vitorias muito boa”, assinalou o treinador, referindo-se à derrota da equipa da Luz frente ao Gil Vicente na 27.ª jornada.



Na última jornada do campeonato, o Santa Clara empatou com o Moreirense (0-0), enquanto o Benfica derrotou o Portimonense (5-1).



O Benfica, terceiro classificado, com 60 pontos, recebe na segunda-feira o Santa Clara, sétimo, com 36, às 19:00 no estádio da Luz, em Lisboa.