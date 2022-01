Treinador diz que Tondela tem "equipa suficiente" para vencer Moreirense

"Estou convencido que temos um plantel e uma equipa suficiente para conseguir os nossos objetivos", reconheceu Pako Ayestarán, que quer conquistar três pontos em casa, frente ao Moreirense, para cumprir com o "objetivo de sempre" do clube, "a manutenção" na I Liga.



Na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estádio João Cardoso, na segunda-feira, pelas 20:15, o técnico espanhol assumiu que a sua equipa "trabalha sempre para ganhar os três pontos" e "seria muito grave se não o fizesse".



"O que acontece é que nem sempre fomos capazes, mas, fazendo um balanço, creio que tivemos mais jogos com um bom jogo de que o contrário, e tivemos mais jogos com maus resultados do que bons", contabilizou.



Pako Ayestarán destacou que o Tondela tem "tido muito mais ocasiões, mas tem faltado eficácia no último terço" e, por isso, reconheceu que esse "tem sido o 'calcanhar de Aquiles' da sua equipa em campo, assim como "os erros ao nível defensivo".



Ainda assim, o técnico considerou que, se for analisado jogo a jogo, o Tondela tem "tido bastantes bons rendimentos, mas sem conseguir bons resultados" e, por isso, defendeu que "os resultados não têm estado à altura dos jogos".



Empatados com 12 pontos, apenas à frente de Famalicão (17.º com 11) e Belenenses SAD (18.º, com oito), Tondela e Moreirense jogam na segunda-feira um embate da 13.ª jornada que tinha sido adiado devido a um surto de covid-19 no plantel beirão.



Entretanto, o Tondela regista novamente mais casos positivos ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, no plantel, ficando de fora para este desafio Tiago Almeida, Telmo Arcanjo, Tiago Dantas e Eduardo Quaresma.



Sem poder jogar, Jota continua a trabalhar no ginásio e em fisioterapia para recuperar da operação ao joelho direito, devido à rotura do ligamento cruzado, enquanto Simone Muratore está fora por "motivos pessoais".



Apesar de dizer que vai "perdendo jogadores pelo caminho", reconheceu que "é quase indiferente, porque os jogadores que estão são os que têm de conseguir vencer o jogo", já que "o plantel está preparado para responder a estas situações".



"Temos de valorizar o plantel que temos. Há planteis que têm mais facilidade de fazer frente a estas dificuldades e outros que têm mais dificuldades e, em função da tabela, isso fica claro, mas foi o que disse aos jogadores, somos os que vamos enfrentar este jogo", contou.



Sobre o Moreirense, considerou que "fez bem" em ter trocado de sistema no último jogo, permitindo a vitória em casa, por 1-0, sobre o Estoril Praia, e acrescentou que "está a defender de uma forma muito compacta e tem uma boa transição".



O Tondela, com 12 pontos, na 16.ª posição, recebe, pelas 20:15 de segunda-feira, no Estádio João Cardoso, o Moreirense, em 15.º lugar, também com 12 pontos, em jogo em atraso da 13.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Hugo Silva.