Treinador do Arouca alerta para Gil Vicente "diferente" com novo técnico

Na antevisão à deslocação a Barcelos, Armando Evangelista explicou que o atual 15.º lugar dos gilistas no campeonato não é representativo da qualidade e do atual momento do adversário, que venceu três dos últimos cinco jogos disputados na competição.



"O Gil Vicente tem crescido muito. Este Gil Vicente não é o de há dois meses, por isso temos de ter consciência disso mesmo e continuar com os pés bem assentes no chão. Sabemos que, em termos de coletivo, temos de ser muito fortes para conseguir o que pretendemos, salientou o treinador, em conferência de imprensa.



De acordo com o técnico do Arouca, o clube de Barcelos “nunca deixou de ter jogadores de muita valia, nunca deixou de ser o Gil Vicente europeu, competente”.



“Quem está por dentro do valor daquele plantel sabia que, mais tarde ou mais cedo, iria dar a resposta que estão a dar", explicou.



O histórico de duelos entre as equipas favorece os arouquenses, que já bateram os barcelenses por duas ocasiões na presente temporada, uma vitória na segunda jornada da I Liga (1-0) e outra em eliminatória da Taça de Portugal (4-1), algo que o técnico desvaloriza.



"A história vale o que vale. O Arouca também nunca tinha ganho ao Sporting e este ano ganhou. Nós temos é de nos focar no momento do Gil Vicente, da exigência que vai ter o jogo, naquilo que somos capazes de fazer e controlar para poder tirar dividendos. Pelo menos a mim, a história não dá mais nem menos conforto", afirmou.



Quanto a Oday Dabbagh, que ficou de fora na derrota frente ao Benfica (3-0) de terça-feira, após chegar a acordo para representar os belgas do Charleroi na próxima temporada, o técnico salientou que o ponta de lança palestiniano continua a ser uma opção para o plantel.



"O Oday Dabbagh tem contrato até junho. Tendo contrato, é jogador do Arouca e vai ser tratado como tal. No último jogo, não jogou por circunstâncias de mercado, a verdade é que continua cá, está a treinar bem e vai ser tratado exatamente da mesma forma que todos os jogadores do plantel. O Dabbagh não é o único jogador a terminar contrato em junho, se fôssemos arranjar um problema com todos os jogadores que terminassem contrato, ficaríamos provavelmente sem metade do plantel. Não me parece haver caso", sentenciou.



Já Opoku e Soro, suspensos por acumulação de amarelos, juntam-se aos lesionados Tiago Esgaio, Rafa Mújica, Sema Velásquez, Weverson e Vitinho no lote alargado de jogadores indisponíveis para a partida, mas Evangelista reiterou o seu contentamento e confiança no trabalho dos jogadores que tem à disposição, apesar de reconhecer que o conjunto da Serra da Freita ficaria "mais forte" sem as muitas ausências.



Perante a sequência exigente de jogos, que levou a formação arouquense a defrontar Sporting e Benfica nos últimos dois encontros realizados, o treinador do Arouca salientou que, após a série exigente de jogos para as três competições nacionais (campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga), a equipa encontra-se bem, tanto a nível físico como anímico.



"Temos tido jogos de grau de dificuldade elevado, com um tempo de recuperação mais limitado do que aquilo que é normal, mas parece-me que a resposta, em termos físicos, tem sido muito boa. Em termos anímicos, estamos bem, porque, se temos jogos com este grau de dificuldade, e tendo como intenção ganhá-los todos, demos uma resposta, quanto a mim, fantástica, da qual devemos estar orgulhosos", explicou.



O Arouca, sétimo classificado da I Liga, com 26 pontos, desloca-se ao terreno do Gil Vicente, 15.º, com 18, em partida agendada para domingo, às 20:30, sob arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.