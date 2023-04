Treinador do Arouca espera Vizela diferente no duelo da segunda volta

Para a partida de domingo, receção do quinto classificado, Arouca, ao oitavo, Vizela, naquele que será um duelo entre duas equipas com possibilidades de atingirem as competições europeias na próxima temporada, o técnico espera que o equilíbrio seja nota dominante e considera que, para vencer, a formação da Serra da Freita tem de "estar mais focada e querer mais do que o adversário".



"No futebol, é senso comum que não há dois jogos iguais. O Vizela também já trocou de treinador, com ideias diferentes, novas, outras ambições, e isso, só por si, demonstra que vai ser um jogo diferente. Se olharmos ao historial de jogos entre os dois clubes, vemos que existe um equilíbrio grande", constatou Evangelista, em conferência de imprensa.



O atual momento de forma do conjunto de Tulipa não passou despercebido ao treinador dos arouquenses, uma vez que, antes do empate frente ao Boavista na última jornada (1-1), o Vizela vinha de três triunfos consecutivos, frente a Portimonense, Casa Pia e Santa Clara.



"Se olharmos aos últimos quatro jogos, eles fizeram 10 pontos em 12 possíveis e isso é reflexo do bom momento que estão a atravessar e da excelente época que estão a fazer. Mas temos de nos focar em nós, no nosso trabalho e, estando na posição em que estamos, qualquer adversário olha para o Arouca com respeito", ressalvou.



Quanto à recente distinção para melhor treinador da I Liga no mês de Março, Evangelista diz ter ficado "satisfeito pela homenagem" e que "ter sido atribuído pelos outros treinadores acresce a importância", mas prefere repartir os louros da conquista.



"Este prémio é atribuído com o nome de 'Melhor Treinador', mas, quando estamos inseridos neste contexto de desporto coletivo, não se pode resumir ao treinador. O treinador é uma peça, a imagem, a cara, mas o trabalho do diretor de comunicação, sobretudo dos jogadores, da minha equipa técnica, desta direção, toda a gente que está aqui a remar para o mesmo lado, tem um contributo enorme. Se eu fosse jogador de ténis de mesa, provavelmente recairiam mais sobre mim os êxitos", reiterou.



O treinador continuará sem contar com Weverson, Dabbagh e Vitinho, devido a lesão, enquanto Quaresma e Soro estão em dúvida para a partida, com possibilidades de recuperarem a tempo de serem utilizados.



O Arouca, quinto classificado, com 45 pontos, irá receber, pelas 20:15 de domingo, o Vizela, oitavo, com 39, em encontro da 29.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.