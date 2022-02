Treinador do Arouca promete equipa "audaz e atrevida" para surpreender FC Porto

"Preferirmos encarar o jogo a arriscar para ganhar, do que com medo de perder. Se tivermos receio estamos mais perto de não somar nada. Só com audácia e atrevimento podemos criar desconforto ao FC Porto. É possível tirar pontos ao líder do campeonato", disse o técnico dos arouquenses.

Armando Evangelista reconheceu as dificuldades que os `azuis e brancos` vão colocar à sua equipa, admitindo o favoritismo de adversário, mas também enaltecendo "a motivação" na sua equipa para disputar este desafio.

"Não é o adversário ideal para reverter o ciclo menos bom que temos em casa, mas, por outro lado, pode ser um fator de motivação acrescida. Queremos agarrar o facto de ser um adversário a quem poucos roubaram pontos e queremos surpreender e deixar outra imagem", disse o treinador.

Enaltecendo as qualidades dos `dragões` como equipa "com muita presença na área, forte na intensidade e na reação à perda de bola", Armando Evangelista não considerou que saída de Luis Díaz do conjunto portista facilite a tarefa da sua equipa.

"Numa equipa como o FC Porto não podemos apenas enumerar um bom jogador. São 20 e tal atletas de grande qualidade. As dificuldades que teríamos com o Luis Díaz vamos ter com outros, que certamente vão querer mostrar-se ao treinador para amarrar um lugar", analisou o treinador do Arouca.

Para este desafio, o técnico da equipa arouquense confessou que ainda não terá disponíveis todos os reforços garantidos na recente janela de transferências, por ainda não estarem na melhor forma física.

"O Alan Ruiz, o Wellington Nem, que só chegou ontem, ou o Bruno Marques são jogadores que vêm de um período de férias de dois meses. É uma paragem longa, sobretudo porque o nosso campeonato está numa fase alta intensidade, e é necessário enquadrá-los. Neste momento, o Galovic que estava em competição, estará mais próximo de dar o seu contributo", explicou Armando Evangelista.

Fora das opções para este jogo ficarão os lesionados Fernando Castro, Sema Velázquez e Oday Dabbagh, enquanto Pedro Moreira já está recuperado de problemas físicos.

O Arouca, 15.º classificado com 18 pontos, recebe este domingo o FC Porto, líder do campeonato com 56, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.