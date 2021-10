Treinador do Arouca quer jogadores "heróis" no duelo com Sporting

"Prevejo um jogo complicadíssimo. Sabemos o que temos pela frente, mas cada partida é um filme com uma história diferente e preparamos os nossos jogadores para que possam desempenhar um papel de heróis e não de vilões. Temos que ter alguma arrogância naquilo que pretendemos para este jogo", disse Armando Evangelista.

O técnico dos arouquenses garantiu uma equipa "com vontade de contrariar o desfecho que a maioria dos adeptos de futebol prevê para este jogo", garantindo um Arouca com olhos postos na conquista dos três pontos.

"Vamos com o intuito de dividir o jogo e, perante as dificuldades que o adversário nos vai colocar, veremos se temos de recuar ou subir uns metros no terreno. O que pretendemos é manter a nossa identidade, e não ter medo de perder, mas sim assumir que podemos ganhar", vincou o treinador.

Armando Evangelista reconheceu, ainda assim, que os `leões` "vão condicionar" essa ambição do Arouca, mostrando-se consciente do poderio do adversário.

"O Sporting, desde a chegada do Rúben Amorim, tem uma identidade muito forte, que o levou a ganhar títulos. É perante esse cenário que temos de ter o jogo bem preparado", vincou.

O treinador do Arouca desvalorizou as dificuldades sentidas pelo conjunto de Alvalade para garantir as recentes vitórias no campeonato, não vendo tal como uma fragilidade do adversário.

"Quem pensa que o Sporting está mais débil ou menos confiante por ter vencido os últimos jogos nos últimos minutos está a `pôr-se a jeito` para sofrer com a valia desta equipa. A época passada, foi com um percurso muito idêntico que foram campeões nacionais", analisou Armando Evangelista.

Para esta partida o técnico do Arouca ainda não pode contar com os lesionados Sema Velázquez, Moses e Eugeni Valderrama, assim como com o reforço israelita Omri Altaman, que ainda está em fase de adaptação.

O Arouca, 15.º classificado, com cinco pontos, recebe no sábado o Sporting, terceiro, com 17, numa partida agendada para as 20h30, que terá arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.