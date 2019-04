Treinador do Belenenses diz que Chaves "devia estar a lutar pela Europa"

Lusa Comentários 11 Abr, 2019, 17:26 | Futebol Nacional

Na conferência imprensa, o técnico dos ‘azuis’ expressou ainda que “já vai ser difícil apanhar” o Moreirense no quinto lugar da tabela, mas acredita que o Vitória de Guimarães ainda está ao alcance dos lisboetas.



“Vai ser um jogo difícil. É uma equipa que, à partida, pensaria que, nesta altura, estaria a lutar pela Europa e apanha-se numa situação destas [penúltimo lugar]. É um dos melhores planteis da I Liga, com jogadores que vão querer mostrar que querem estar noutra classificação”, analisou.



José Mota é o terceiro treinador da época dos flavienses, depois de Daniel Ramos e Tiago Fernandes, porém, para Silas, é o homem certo para salvar o Desportivo de Chaves da despromoção: “Se há treinador que sabe lidar com estas situações é o José Mota”.



Com a esperança de terminar a temporada num lugar que dê acesso à Liga Europa, Silas não desiste de tentar ganhar o número máximo de jogos até final.



“Já vai ser difícil [apanhar o Moreirense]. Para além da vantagem que tem, ainda vai ganhar mais alguns jogos. O Vitória [de Guimarães] ainda acredito que possamos alcançar, mas teremos de ganhar os nossos jogos”, declarou.



O técnico dos ‘azuis’ enalteceu ainda que o Belenenses “já não vive uma situação de perigo” e que, por isso, “pode praticar um futebol para desfrutar”.



Na sexta-feira, o Belenenses, sétimo classificado, com 39 pontos, defronta o Desportivo de Chaves, 17.º, com 24, no Estádio Municipal de Chaves, pelas 20:30, numa partida da 29.ª ronda do campeonato.