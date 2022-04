Treinador do Boavista feliz pela continuidade de Bracali

"O Rafael Bracali tem vindo a jogar e vai fazer uma volta completa (no campeonato, na receção de segunda-feira ao Sporting). Sabemos que a posição de guarda-redes é muito específica e não varia muito. Ele tem agarrado o lugar e cumprido com o que é pedido. É um atleta experiente dentro do balneário, é o nosso 'capitão' e tem dado conta do recado na baliza. Fico feliz por ter renovado", enalteceu o técnico, em conferência de imprensa.



O 'guardião' brasileiro, de 40 anos, alinhou nas seis primeiras jornadas do campeonato, sob alçada de João Pedro Sousa, e assumiu em definitivo a titularidade desde a derrota sofrida em Alvalade (0-2), para a 14.ª ronda, em dezembro de 2021, já com Petit, que teve de render ao intervalo o internacional iraniano Alireza Beiranvand, então lesionado.



"O Alireza Beiranvand tem muita qualidade. O Boavista tem dois bons guarda-redes, mas estamos a optar pelo Rafael Bracali, porque tem correspondido. É uma posição ingrata e por isso é que não fui para a baliza. Comecei como guarda-redes, mas depois mudei-me para a frente, porque só pode jogar um na baliza", gracejou o ex-médio e atual treinador.



Contratado ao Arouca no verão de 2018, Rafael Bracali efetuou 56 partidas pelo clube do Bessa, 28 das quais em 2021/22, sendo recordista de jogos seguidos na I Liga (104).



"Num determinado momento da época, sobretudo quando deixei de jogar de uma forma que eu considerei injusta, falei com a minha família e disse-lhes que este seria o meu último ano. No entanto, optei por continuar pelo menos mais uma época, muito por influência de duas pessoas, o presidente Vítor Murta e o 'mister' Petit", justificou o 'guardião', que acabava contrato em junho, no sítio oficial dos 'axadrezados' na Internet.



Natural de São Paulo, Rafael Bracali despontou no Paulista, sagrando-se campeão da Série C (2001) e da Taça do Brasil (2005), antes de se fixar em Portugal, onde também representou Nacional (2006-2011) e FC Porto (2011-2013), pelo qual conquistou um campeonato e uma Supertaça (2011/12) e foi emprestado ao Olhanense (2012/13).



A caminho de completar 41 anos em 05 de maio, o guarda-redes brasileiro conta 330 jogos no futebol nacional e é o segundo mais velho de sempre a competir na I Liga, atrás do ex-internacional Quim, que fez o último encontro com 42 anos, dois meses e um dia.



Rafael Bracali, que completa 41 anos em 05 de maio, é a terceira renovação anunciada pelos 'axadrezados' na reta final desta temporada, na sequência dos defesas Filipe Ferreira, agora ligado até 2023, e Pedro Malheiro, que ficará no Bessa até 2024/25.



O Boavista, que 'sela' a permanência na I Liga se vencer o campeão nacional Sporting, também já tinha prolongado em fevereiro o vínculo com Petit por mais uma época, até 2023/24, dois meses após o treinador ter reassumido o comando dos 'axadrezados'.



O Boavista, 12.º colocado, com 33 pontos, oito sobre a zona de descida direta, recebe o campeão nacional Sporting, segundo, com 73, menos nove face ao líder FC Porto, na segunda-feira, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, no jogo de encerramento da 31.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.